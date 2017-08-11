Запрет на вылов кефали введён в северо-западной части Черного моря с 20 августа по 10 сентября

16:59 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 20 августа по 10 сентября 2017 года в северо-западной части Черного моря действует запрет на вылов азово-черноморских кефалей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе Госрыбагентства.

Черноморский рыбоохранный патруль отмечает, что с 20 августа по 10 сентября в северо-западной части Черного моря (в Одесской, Херсонской и Николаевской областях) действует запрет на вылов азово-черноморских кефалей, введённый в связи с нерестом.

Ловля кефали в запрещенный период является нарушением законодательства по ч. 3 ст. 85 КУоАП, которой предусмотрен штраф в размере до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 595 грн. за каждый экземпляр незаконно выловленной кефали.

Госрыбагентство также призывает всех, кто стал свидетелем нарушения правил рыболовства и данного запрета, сообщать на «горячую» круглосуточную линию по телефону 0-800-50-52-50.