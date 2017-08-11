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Запрет на вылов кефали введён в северо-западной части Черного моря с 20 августа по 10 сентября
16:59 / 21.08.2017
ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 20 августа по 10 сентября 2017 года в северо-западной части Черного моря действует запрет на вылов азово-черноморских кефалей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе Госрыбагентства.
Черноморский рыбоохранный патруль отмечает, что с 20 августа по 10 сентября в северо-западной части Черного моря (в Одесской, Херсонской и Николаевской областях) действует запрет на вылов азово-черноморских кефалей, введённый в связи с нерестом.
Ловля кефали в запрещенный период является нарушением законодательства по ч. 3 ст. 85 КУоАП, которой предусмотрен штраф в размере до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 595 грн. за каждый экземпляр незаконно выловленной кефали.
Госрыбагентство также призывает всех, кто стал свидетелем нарушения правил рыболовства и данного запрета, сообщать на «горячую» круглосуточную линию по телефону 0-800-50-52-50.
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Сергей Гриневецкий
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