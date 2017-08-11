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«Шлюз Тилигульского лимана построен с учетом всех замечаний экологов», — Урбанский
10:37 / 17.08.2017
ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский заявил, что в этом году реализована самая дорогостоящая часть проекта по спасению Тилигульского лимана — шлюз, который был полностью построен с учетом всех замечаний экологов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.
Комментируя ситуацию с Тилигульским лиманом, глава облсовета, в частности, отметил: «В этом году мы сделали самую дорогую часть этого проекта — шлюз, который был полностью построен с учетом всех замечаний экологов. Там будут специальные приспособления для того, чтобы рыба безопасно могла проходить как в море, так и в лиман. В этом году мы надеемся на поступление средств из госбюджета в сентябре, с тем, чтобы закончить все морские работы. В следующем году нам останется углубить сам канал и согласно проекту закрыть его бетонными сооружениями, которые не дадут возможности сползания почвы и заиливания канала».
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Сергей Гриневецкий
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