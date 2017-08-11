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Одесский порт обеспокоен продолжающимся сбросом загрязненных вод из ливнестоков в районе 26-28 причалов
13:18 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представители администрации Одесского порта внесли предложение городским властям провести инвентаризацию существующих ливневых сетей Одесса, в частности, с целью установления владельцев ливнестоков, загрязняющих акваторию порта в районе 26-28 причалов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.

По информации пресс-службы, в представительстве Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря (СЗЧМ) состоялось второе заседание «Круглого стола» по обсуждению вопросов загрязнения поверхностных вод Черного моря из ливневыпуска в районе 26-28 причалов Одесского порта. В заседании приняли участие представители Госэкоинспекции СЗЧМ, департаментов экологии и городского хозяйства Одесского горсовета, администрации Одесского морского порта, а также коммунального предприятия «Городские дороги» и филиала ООО «Инфокс».

Главным вопросом повестки дня круглого стола было установление владельца ливневыпуска, из которого постоянно наблюдается сброс загрязненных вод мутного цвета с характерным резким запахом и примесями мусора.

Всем участникам совещания были предоставлены для ознакомления фотоматериалы, свидетельствующие о систематическом сбросе в Практическую гавань акватории порта загрязненных стоков через ливневыпуск в районе 26-28 причалов.

Однако представители КП «Городские дороги» и ООО «Инфокс» заявили, что указанные организации не являются балансодержателями ливневыпуска, и его владелец в итоге установлен не был.

Учитывая вышеуказанное, представителем порта было внесено предложение соответствующим структурам городской власти (прежде всего, Департаменту городского хозяйства) провести инвентаризацию существующих ливневых сетей в Одессе с целью установления их владельцев.

Также портовики предложили КП «Городские дороги» и ООО «Инфокс» провести обследование всех ливневых сетей и систем водоотведения, находящихся на балансе предприятий, на предмет выявления несанкционированных подключений физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности, которые избавляются от загрязненных стоков незаконным способом.

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