«Горзелентрест» благоустраивает площадь Независимости

14:27 / 20.07.2017

ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники «Горзелентреста» приступили к высадке цветов на площади Независимости, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента. сегодня озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» приступили к работам по благоустройству площади Независимости.

Так, на территории площадью 80 кв. метров выполняются работы по рыхлению почвы, покосу газонов и высадке цветов. Всего на данной территории планируется высадить 1800 шт. тагетиса, 950 шт. петуньи, 450 шт. агератума.

Кроме того, во всех районах Одессы ведутся работы по уборке территории, текущему содержанию объектов города и санитарной обрезке сухих деревьев.

Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.