Около 300 нарушений выявил рыбоохранный патруль области на внутренних водоёмах за время нерестового запрета

16:34 / 05.07.2017

ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 3 месяца нерестового запрета рыбной ловли (апрель-июнь) рыбоохранный патруль Одесской области выявил на внутренних водоёмах 286 нарушений, ещё 137 выявлено бассейновым управлением на Чёрном море, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе Госрыбагентства.

В пресс-службе отметили, что во внутренних водоёмах запрет устанавливался в зависимости от водоёма, а в пределах зоны контроля Черноморского и Азовского бассейнового управлений — по отдельным видам рыб, шедших на нерест. До конца августа в Черном море продлится запрет на вылов креветки, с 20 августа по 10 сентября — азово-черноморской кефали.

В целом по области с апреля по июнь рыбоохранный патруль провёл по рекам, прудам и другим внутренним водоёмам 372 рейда, выявил 286 нарушений, по которым сумма нанесенных убытков составила 324 тыс. грн.

Черноморское бассейновое управление за данным период провело 282 рейда в море (Одесская, Николаевская и Херсонская области), выявило 137 нарушений. Сумма убытков, нанесенных рыбному хозяйству — 48,9 млн. грн.

Руководство Госрыбагентства отмечает, что в целом по стране результаты работы Рыбоохранных патрулей позволили выявить убытков на сумму в 9 раз больше, чем в прошлом году, что «свидетельствует не об увеличении количества нарушений, а о значительно более высокой эффективность патруля по сравнению с ликвидированными органами рыбоохраны». Следующим шагом планируется повышение административной и уголовной ответственности за нарушение правил рыболовства — соответствующий законопроект №5262 уже зарегистрирован в ВР.

В пресс-службе также напомнили, что после завершения нереста на водоемах общего пользования разрешен любительский лов с берега или лодки, удочками всех видов с общим количеством крючков не более 5 на человека, с соблюдением суточной нормы вылова — до 3 кг на человека.