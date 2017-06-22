Мэр озаботился проблемой загрязнения моря дренажными водами

12:38 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе сегодняшнего аппаратного совещания Одесский городской голова Геннадий Труханов поручил выяснить степень безопасности длительного сброса дренажных вод в Чёрное море, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос был поднят во время заслушивания отчётов о выполнении протокольных поручений. Одно из поручений касалось использования сточных вод, сбрасываемых в море. На запрос департамента экологии был получен ответ о качестве сбрасываемых вод.

«Вы понимаете, сколько у нас сливается сточных вод, частично очищенных, в море — фактически это прозрачная вода, без запаха. Мы рассматривали вопрос — пригодна ли эта вода как техническая для полива зелёных насаждений. Сделать разводку, поставить насосы и сделать капельный полив растений на склонах, потому что за лето там выгорает всё на солнце. Полученный ответ меня немного удивляет... «установлено, что качество отобранных проб дренажной воды по санитарным, микробиологическим и паразитологическим показателям не соответствует действующим нормативным требованиям. По химическим показателям выявлено превышение гранично-допустимых концентраций — сульфаты, натрий, сухого остатка взвешенного вещества... в 2—3—3,5 раза... по хрому в 4,5 раза...».

«У меня возникает вопрос: мы десятилетиями сливаем это в море. А в море это можно сливать вообще? Кто из экологов задавал себе этот вопрос?», — обратился мэр к директору Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета Татьяне Касько.

Руководитель департамента ответила, что по данному вопросу к ним в ведомство никто не обращался.

«Но я думаю, что эта вода, действительно, вредная, поэтому в этом году по программе защиты окружающей среды разрабатывается ТЭО проекта по очистке дренажных вод», — добавила она.

Г. Труханов поручил получить официальный ответ государственных природоохранных структур, «которые должны всем этим заниматься», — безопасно ли сбрасывать эти воды в таких количествах в море, а также «чем они (природоохранные структуры. — Ред.) все эти десятилетия занимались».