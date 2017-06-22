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8 жалоб на качество воздуха поступило от одесситов во втором квартале
12:59 / 01.07.2017
ОДЕССА, 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во II квартале 2017 года Служба экологического контроля получила от одесситов и отработала 8 жалоб на качество атмосферного воздуха в городе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июля, в Департаменте экологии Одесского городского совета.
По данным департамента, передвижная муниципальная лаборатория продолжает мониторинг воздушного бассейна Одессы в утвержденных точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, на границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также в парках и скверах согласно утвержденному плану-графику.
В течение второго квартала выполнено 176 наблюдений с автоматическим отбором проб и замерами концентраций газоанализаторами. Произведено 1 тыс. 408 определений загрязняющих веществ по 8 ингредиентам — диоксиду азота, оксиду углерода, озону, аммиаку, пыли, сероводороду, диоксиду серы и суммарным углеводородам.
По результатам мониторинга в установленных точках контроля на территории города (Ивановский путепровод, район железнодорожного вокзала, ул. Краснослободская/ул. Воробьева, пр-т Небесной сотни/Инглези, Объездная дорога (Куяльник), ул. М. Грушевского/ул. Химическая, район Центрального автовокзала) наблюдались незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в основном по оксиду углерода, пыли, диоксиду азота, сероводороду и суммарным углеводородам.
Службой экологического контроля отработаны 8 жалоб от жителей города.
В прибрежной и парковой зонах города мониторинг показал минимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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Сергей Гриневецкий
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