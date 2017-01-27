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Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам
17:28 / 12.06.2017
ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе, качество морской воды на одесских пляжах соответствует нормам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По данным Управления Госпродпотребслужбы в Одессе, по состоянию на 9 июня вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.
По данным синоптиков, температура воды в море у одесского побережья составляет 18-19 градусов.
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