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«Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам», — Госпродпотребслужба
16:11 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе, по состоянию на 28 мая морская вода на одесских пляжах соответствует нормам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Управление Госпродпотребслужбы в г. Одессе.
По данным Управления, по состоянию на 28 мая вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег» отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.
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