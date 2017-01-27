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«Ликвидация экологической катастрофы Тилигульского лимана позволит создать новую рекреационную зону», — депутат облсовета
14:56 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Строительство соединительного канала «Тилигульский лиман — Чёрное море» позволит создать 8 километров рекреационной зоны, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе заявил сегодня, 19 мая, на совещании представителей строительных компаний, экологических ведомств, нардепов и депутатов облсовета в ОГА.

По мнению депутата О. Кутателадзе, выступившего инициатором проведения сегодняшнего совещания по вопросам строительства соединительного канала «Тилигульский лиман — Чёрное море», спасение экологии лимана позволит решить ряд важнейших вопросов.

Во-первых, вокруг лимана находится большое количество сёл Березовского, Лиманского районов (Одесская область), Березанского района (Николаевская область).

«Жизнь и здоровье людей, постоянно находящихся в непосредственной близости к цветущей, гниющей воде с ужасными запахами, подвергается опасности», — отметил депутат.

Во-вторых, ранее вокруг Тилигула, считавшегося самым чистым лиманом, располагалось множество рыбколхозов, которые были рентабельны.

В-третьих, приток воды и поднятие уровня в лимане позволит намыть берег и восстановить не менее 8 км пляжной зоны шириной до 100 метров.

«А это уже новая рекреационная зона, которая даст толчок появлению развитой инфраструктуры и рабочих мест», — заявил О. Кутателадзе.

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Артём Филипенко
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