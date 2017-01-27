В Одесском зоопарке родились египетские летучие собаки

11:06 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском зоопарке на свет появились маленькие крыланы — детёныши египетской летучей собаки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в Одесском зоопарке вновь отмечено пополнение — на свет появились два детеныша египетской летучей собаки.

«Маленькие крыланы висят на своих матерях, крепко ухватившись за них. В таком положении они будут находиться около полутора месяцев, питаясь материнским молоком.

Как рассказали сотрудники зоопарка, эти крупные рукокрылые обладают симпатичной экзотической внешностью, ведут сумеречный образ жизни, питаются в основном растительной пищей», — добавили в департаменте.