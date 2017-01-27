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«Мы хотели бы приобрести самца зебры, самку европейского зубра и пару полосатых гиен», — директор зоопарка
12:03 / 04.02.2017

ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что хотел бы приобрести для городского зверинца самца зебры, самку европейского зубра и пару редких полосатых гиен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 3 февраля.

В прошлом году, по данным И. Белякова, в Одесском зоопарке родилось 300 малышей.

«Особенно порадовали копытные. 1 января наступившего года также первым родился ягнёнок камерунского барана. А на сносях ещё самки муфлона, косули, ламы, камерунской козы… В зависимости от погоды начнут гнездиться и нести яйца хищные птицы. Зрелищно, в открытом вольере на глазах у посетителей гнездятся и выкармливают своих птенцов бакланы. А хищные пернатые не любят, когда за ними «подглядывают», и мы им создали хорошие условия для размножения», — отметил он.

И. Беляков отметил, что количество приплода в Одесском зоопарке позволяет выменивать детёнышей на другие, более редкие виды.

Для Одесского зоопарка он хотел бы приобрести самца зебры и самку европейского зубра. Но главной мечтой остаётся приобретение пары полосатых гиен.

«Это очень красивые и дорогие животные, и в Одесском Зоопарке их никогда не было. Очень бы хотелось завести», — рассказал И. Беляков.

Кроме обмена, работает также программа «Зоопарк-2022», в рамках которой предполагается приобретение редких видов животных.

А в этом году Одесский Зоопарк отмечает 95 лет со Дня основания. К юбилею уже подготовлено 40 экологических праздников.

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Артём Филипенко
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