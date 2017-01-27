|
русская версия | english version
|
|
«Мы хотели бы приобрести самца зебры, самку европейского зубра и пару полосатых гиен», — директор зоопарка
12:03 / 04.02.2017
ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что хотел бы приобрести для городского зверинца самца зебры, самку европейского зубра и пару редких полосатых гиен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 3 февраля.
В прошлом году, по данным И. Белякова, в Одесском зоопарке родилось 300 малышей.
«Особенно порадовали копытные. 1 января наступившего года также первым родился ягнёнок камерунского барана. А на сносях ещё самки муфлона, косули, ламы, камерунской козы… В зависимости от погоды начнут гнездиться и нести яйца хищные птицы. Зрелищно, в открытом вольере на глазах у посетителей гнездятся и выкармливают своих птенцов бакланы. А хищные пернатые не любят, когда за ними «подглядывают», и мы им создали хорошие условия для размножения», — отметил он.
И. Беляков отметил, что количество приплода в Одесском зоопарке позволяет выменивать детёнышей на другие, более редкие виды.
Для Одесского зоопарка он хотел бы приобрести самца зебры и самку европейского зубра. Но главной мечтой остаётся приобретение пары полосатых гиен.
«Это очень красивые и дорогие животные, и в Одесском Зоопарке их никогда не было. Очень бы хотелось завести», — рассказал И. Беляков.
Кроме обмена, работает также программа «Зоопарк-2022», в рамках которой предполагается приобретение редких видов животных.
А в этом году Одесский Зоопарк отмечает 95 лет со Дня основания. К юбилею уже подготовлено 40 экологических праздников.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:38 04.02.2017
14:06 04.02.2017
13:15 04.02.2017
12:49 04.02.2017
11:35 04.02.2017
«Проблема подобрать пару для слонихи Венди во многом связана с её «жилплощадью»», — директор зоопарка
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.276
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»