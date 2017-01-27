«Проблема подобрать пару для слонихи Венди во многом связана с её «жилплощадью»», — директор зоопарка

11:35 / 04.02.2017

ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Жилплощадь» слонихи Венди не отвечает европейским стандартам, поэтому для Одесского зоопарка проблематично найти ей пару в европейских зоопарках, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом на пресс-конференции 3 февраля сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По словам И. Белякова, поскольку стоимость такого животного, как слон, порядка 200 тыс. долларов, Одесский зоопарк не может себе позволить приобретение самца для «скучающей» уже несколько лет в одиночестве слонихи Венди.

«Она ещё достаточно молода и могла бы родить слонёнка. В прошлом «браке» у неё родилось трое слонят. Но она не ручная, поэтому мы не смогли произвести искусственное оплодотворение. Хотя такие предложения поступали от европейских коллег. Кроме того, старый слоновник не отвечает евростандартам, отчего нам бесплатно никто слона-самца не отдаст. А так могли бы попросить… Но нужна реконструкция», — рассказал директор зоопарка.

И. Беляков также добавил, что сейчас ведутся переговоры с Камбоджей о передаче слона бесплатно. Есть даже договорённость о доставке его на пароходе.

«Нам нужен молодой, ручной, половозрелый самец, чтобы порадовать нашу Венди полноценной семейной жизнью», — отметил он.