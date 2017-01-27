«Наши научные приоритеты — изучение редких змей и хищных птиц Юга Украины», — директор зоопарка

16:56 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель КП «Одесский зоопарк» Игорь Беляков заявил, что в научной деятельности предприятия приоритетами можно назвать изучение редких змей и хищных птиц Юга Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом он сообщил сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции.

По словам И. Белякова, в 2016 году научные сотрудники коммунального предприятия 11 раз выезжали за рубеж для участия в научно-практических конференциях. С целью изучения редких животных Юга Украины было совершено 23 полевых экспедиции.

В рамках программы «Филин», благодаря партнёрству с Нижнеднестровским национальным парком, уже несколько лет ведётся размножение этих редких птиц. Подросших птенцов затем выпускают на волю.

«Наши приоритетные направления — изучение редких змей и хищных птиц Юга Украины. Но главное в нашей деятельности — показать людям разнообразие и красоту животных, научить любить братьев наших меньших и становиться добрее», — рассказал директор зоопарка.