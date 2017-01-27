|
русская версия | english version
|
|
Медведи Одесского зоопарка осенью получат евроберлогу
15:29 / 03.02.2017
ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В начале осени этого года медведи Одесского зоопарка получат «новый просторный дом европейского качества», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщил сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
Директор зоопарка отметил, что в 2017 году будет продолжаться благоустройство и облагораживание территории.
Уже в начале осени просторный дом европейского качества получат медведи.
По словам И. Белякова, живущие ныне в зоопарке две самки и один самец бурого медведя испытывают большие неудобства в старых и тесных клетках. А новый медвежатник, первая очередь которого уже сдана, позволит крупным зверям жить с комфортом и купаться в бассейне.
Директор также напомнил, что в 2015 году были построены новый обезьянник и тигрятник.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
16:56 03.02.2017
16:10 03.02.2017
15:53 03.02.2017
15:41 03.02.2017
15:12 03.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.213
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»