Медведи Одесского зоопарка осенью получат евроберлогу

15:29 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В начале осени этого года медведи Одесского зоопарка получат «новый просторный дом европейского качества», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил сегодня, 3 февраля, в ходе пресс-конференции директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Директор зоопарка отметил, что в 2017 году будет продолжаться благоустройство и облагораживание территории.

Уже в начале осени просторный дом европейского качества получат медведи.

По словам И. Белякова, живущие ныне в зоопарке две самки и один самец бурого медведя испытывают большие неудобства в старых и тесных клетках. А новый медвежатник, первая очередь которого уже сдана, позволит крупным зверям жить с комфортом и купаться в бассейне.

Директор также напомнил, что в 2015 году были построены новый обезьянник и тигрятник.