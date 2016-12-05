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В Одесском зоопарке — первое в этом году пополнение
16:18 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский зоопарк пополнился новым обитателем — новорожденным ягненком камерунских овец, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, в самом начале 2017 года — 1 января — Одесский зоопарк пополнился новым обитателем.
Счастливыми родителями стала пара камерунских овец, обитающих на сельском дворике. Новорожденный ягненок-мальчик находится в общем вольере, и все желающие могут наблюдать за поведением животного в первые дни его жизни. Сейчас он находится под постоянным присмотром родителей, но уже проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир.
Сотрудники зоопарка отмечают, что малыш чувствует себя хорошо и обладает превосходным аппетитом.
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Сергей Гриневецкий
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