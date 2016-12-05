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В Одесском зоопарке — первое в этом году пополнение
16:18 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский зоопарк пополнился новым обитателем — новорожденным ягненком камерунских овец, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в самом начале 2017 года — 1 января — Одесский зоопарк пополнился новым обитателем.

Счастливыми родителями стала пара камерунских овец, обитающих на сельском дворике. Новорожденный ягненок-мальчик находится в общем вольере, и все желающие могут наблюдать за поведением животного в первые дни его жизни. Сейчас он находится под постоянным присмотром родителей, но уже проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир.

Сотрудники зоопарка отмечают, что малыш чувствует себя хорошо и обладает превосходным аппетитом.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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