В Одесском зоопарке — первое в этом году пополнение

16:18 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский зоопарк пополнился новым обитателем — новорожденным ягненком камерунских овец, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в самом начале 2017 года — 1 января — Одесский зоопарк пополнился новым обитателем.

Счастливыми родителями стала пара камерунских овец, обитающих на сельском дворике. Новорожденный ягненок-мальчик находится в общем вольере, и все желающие могут наблюдать за поведением животного в первые дни его жизни. Сейчас он находится под постоянным присмотром родителей, но уже проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир.

Сотрудники зоопарка отмечают, что малыш чувствует себя хорошо и обладает превосходным аппетитом.