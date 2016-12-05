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10 тысяч гектаров лесных культур высажено в области за последние 6 лет
13:35 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области за последние шесть лет создано 10 тыс. 410 га лесных культур, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству сообщил начальник Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Домикан.

По данным руководителя управления, за 6 лет в Одесском регионе создано 10 тыс. 410 га лесных культур, в том числе 9 тыс. 162 новых лесов и 1 тыс. 248 га — на месте вырубленных. Из них 1 тыс. 304 га переведены в статус покрытых лесом площадей.

«Следует отметить, что основной задачей лесхозов региона является создание лесных массивов, их охрана и защита от самовольных вырубок, пожаров, вредителей и болезней. Лесные насаждения Одесской области вследствие климатических условий имеют чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности, так что требуется постоянная кропотливая работа для его снижения, предупреждения возникновения возгораний и ликвидации разрушительного действия пожаров», — рассказал В. Домикан.

«С учетом того, что Одесская область является лесодефицитной, приоритетным направлением нашей деятельности является создание новых лесных насаждений», — подчеркнул главный лесничий области.

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