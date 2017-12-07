9,5 миллиарда налогов поступило за 11 месяцев в местные бюджеты Одесской области

10:45 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За январь-ноябрь в местные бюджеты Одесской области поступило почти 9,5 млрд. грн. налогов и сборов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин отметил: «За январь-ноябрь 2017 года в местные бюджеты Одесской области налогоплательщики направили почти 9,5 млрд. грн. налогов и сборов. Это на 2,1 млрд. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года».

55% от этой суммы составляют поступления налога на доходы физических лиц — 5,3 млрд. грн., что на 1,6 млрд. грн. больше прошлогоднего показателя.

Также в местные бюджеты Одесской области поступило 1,8 млрд. грн. платы за землю, 1,4 млрд. грн. единого налога и 250 млн. грн. налога на недвижимое имущество.