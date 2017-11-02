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Владельцы элитных домов и квартир в Одессе в этом году уплатили 4,3 миллиона гривен налога на недвижимость
15:26 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Владельцы элитных домов и квартир в Одессе в этом году уплатили 4,3 миллиона гривен налога на недвижимость, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 30 ноября, на заседании исполкома сообщила заместитель городского головы, директор Департамента финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега.
Как отметила главный финансист города, в бюджет города от налога на недвижимость в 2017 году всего поступит 156 млн. грн., что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. А по сравнению с 2014 годом, когда этот налог был введён, увеличение составит 100%.
«В этом налоге в этом году мы ввели ещё новый вид — на недвижимое элитное имущество. Это для владельцев квартир, у которых площадь свыше 300 квадратных метров, и жилых домов, чей метраж свыше 500 метров. Нашими фискальными службами была проведена большая работа по определению владельцев такой недвижимости, и на сегодня 292 лица заплатили в бюджет 4 млн. 300 тыс. грн.», — добавила она.
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Сергей Гриневецкий
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