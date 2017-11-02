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Уплата военного сбора в Одесской области за год возросла на 100 миллионов гривен
14:19 / 24.11.2017
ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 10 месяцев налогоплательщики Одесчины направили в госбюджет почти 480 млн. грн. военного сбора, что на 100 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, в январе-октябре 2017 года налогоплательщики Одесчины направили в бюджет почти 480 млн. грн. военного сбора. Это на четверть или на 100 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года.
«Увеличение поступлений военного сбора — это подтверждение того, что все больше работодателей региона отказываются от выплаты заработной платы в «конвертах» и официально оформляют работников на работу», — считают в ГФС.
Напомним, что плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы в Украине и за рубежом, нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты. Ставка налога — 1,5% от объекта налогообложения (общий месячный или годовой налогооблагаемый доход). При этом с января 2017 года минимальная заработная плата в Украине была повышена до 3 тыс. 200 грн. в месяц.
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Сергей Гриневецкий
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