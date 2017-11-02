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ГФС конфисковала у злостного неплательщика сельхозпродукцию на 30 миллионов гривен
10:32 / 09.11.2017
ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники фискальной службы в Одесской области выявили факты подачи недостоверной отчётности и недоплаты значительных сумм налогов одним из сельхозпредприятий, на основании чего у неплательщика была конфискована сельхозпродукция на 30,2 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, сотрудники фискальной службы в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области проводят расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения налогового законодательства Украины должностными лицами сельскохозяйственного предприятия.
Установлено, что с целью умышленного уклонения от уплаты налогов служебные лица предприятия в 2016 и 2017 годах отображали в отчетности заниженные показатели урожайности и заниженные ведомости о валовом сборе сельскохозяйственных культур.
Такие действия привели к реализации части собранного урожая без уплаты соответствующих налогов и сборов, в частности налога на добавленную стоимость.
На основания постановления суда проведено более 15 обысков в частных помещениях должностных лиц предприятия, офисных и складских помещениях.
Изъяты товарно-материальные ценности (кукуруза, горох, семена пшеницы, подсолнечник, ячмень) на сумму 30,2 млн. грн. и ноутбуки стоимостью 40 тыс. грн.
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Сергей Гриневецкий
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