Поступления платы за землю в местные бюджеты области за год возросли на 20%, — ГУ ГФС

11:14 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступления платы за землю в местные бюджеты Одесской области за 9 месяцев на 20% превысили показатель аналогичного периода 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Как сообщили начальник Главного управления ГФС области Глеб Милютин, «За 9 месяцев 2017 года в местные бюджеты Одесской области поступило 1,4 млрд. грн. платы за землю, что на 220 млн. грн. или на 20% больше, чем за аналогичный период 2016 года».

Основную долю в общей сумме платы за землю составляют поступления от юридических лиц — 1,2 млрд. грн. От физических лиц местные бюджеты получили 232 млн. грн.

В пресс-службе напомнили, что плата за землю включает в себя два вида обязательных платежей — земельный налог и арендную плату. Первый платят владельцы земли и землепользователи, второй — арендаторы земельных участков, как физические, так и юридические лица.

«Положительная динамика по сбору платы за землю, с одной стороны, является свидетельством добросовестного отношения плательщиков области к выполнению своей обязанности, а с другой — результатом скоординированного взаимодействия фискальной службы Одесчины с органами местного самоуправления», — подчеркнул руководитель фискальной службы региона.

Так, с начала текущего года к налогообложению привлечено 85 субъектов хозяйствования — от них в бюджеты громад дополнительно поступило 4,4 млн. грн. платы за землю.