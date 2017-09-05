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5,4 миллиарда гривен ЕСВ уплачено в области за 9 месяцев
11:37 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работодатели Одесского региона в январе-сентябре 2017 года перечислили в бюджет 5,4 млрд. грн. единого социального взноса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, за 9 месяцев работодатели региона уплатили в бюджет 5,4 млрд. грн. единого социального взноса. Это почти на 50% или на 1,7 млрд. грн. больше, чем за девять месяцев прошлого года».

По данным начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, в текущем году значительно выросла среднемесячная уплата единого взноса — 602 млн. грн. против 412 млн. грн. в прошлом году.

Наибольшие суммы взноса в этом году уплачены в июне (728 млн. грн.) и сентябре (640 млн. грн.).

При этом с начала текущего года фискальная служба в Одесской области совместно с другими контролирующими органами выявили 1 тыс. 864 работника, которые работали без документального оформления. Из них 1 тыс. 239 уже официально трудоустроены, а работодатели уплачивают за них налоги и сборы в бюджет.

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