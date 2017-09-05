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Одесская таможня за 9 месяцев перечислила в Госбюджет более 15,6 миллиарда таможенных платежей
10:43 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За январь-сентябрь 2017 года Одесская таможня ГФС перечислила в Госбюджет свыше 15 млрд. 600 млн. грн. таможенных платежей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в течение января-сентября Одесская таможня ГФС осуществляла таможенное оформление внешнеторговых сделок с торговыми партнерами с 127 стран мира.

Общий внешнеторговый оборот товаров за 9 месяцев составил свыше 11 млрд. 70 млн. долл. США (в том числе в сентябре — свыше 1 млрд. 491 млн. долл. США).

Объем экспорта составил свыше 8 млрд. 425 млн. долл. США (в сентябре — почти 1 млрд. 190 млн. долл. США), импорта — почти 2 млрд. 645 млн. долл. США (в сентябре — свыше 300 млн. долл. США).

Основные поступления таможенных платежей обеспечили такие товары: уголь (18,75%), легковые автомобили (12,49%), руды и марганцевые концентраты (4,18%), прокат из стали (3,53%) и масло пальмовое (3,18%).

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