Поступления налога на доходы физических лиц в области за год возросли на 40%

10:22 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступления налога на доходы физических лиц в Одесской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 1,6 млрд. грн. или на 40%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в январе-сентябре 2017 года в бюджеты всех уровней поступило 5,7 млрд. грн. налога на доходы физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 1,6 млрд. грн. или на 40%.

Как отметил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, в местные бюджеты Одесчины налогоплательщики направили 4,2 млрд. грн., а в Государственный бюджет — 1,5 млрд. грн. налога на доходы физических лиц.