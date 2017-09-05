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Поступления налога на доходы физических лиц в области за год возросли на 40%
10:22 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступления налога на доходы физических лиц в Одесской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 1,6 млрд. грн. или на 40%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, в январе-сентябре 2017 года в бюджеты всех уровней поступило 5,7 млрд. грн. налога на доходы физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 1,6 млрд. грн. или на 40%.
Как отметил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, в местные бюджеты Одесчины налогоплательщики направили 4,2 млрд. грн., а в Государственный бюджет — 1,5 млрд. грн. налога на доходы физических лиц.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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