Одесская таможня ГФС в сентябре перевыполнила план поступлений на 11%

11:56 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская таможня ГФС в сентябре выполнила план поступлений таможенных платежей на 111%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в сентябре Одесская таможня обеспечила поступление в Госбюджет 1 млрд. 743 млн. таможенных платежей. Это на 538 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Всего на протяжении 9 месяцев 2017 года Одесской таможней ГФС собрано свыше 15 млрд. 600 млн. грн. таможенных платежей. Это на 9 млрд. 730 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За текущий год, в рамках «таможенного эксперимента», свыше 1 млрд. 600 млн. грн. направлено на строительство и реконструкцию дорог Одесчины.