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Одесская таможня ГФС в сентябре перевыполнила план поступлений на 11%
11:56 / 06.10.2017
ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская таможня ГФС в сентябре выполнила план поступлений таможенных платежей на 111%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, в сентябре Одесская таможня обеспечила поступление в Госбюджет 1 млрд. 743 млн. таможенных платежей. Это на 538 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Всего на протяжении 9 месяцев 2017 года Одесской таможней ГФС собрано свыше 15 млрд. 600 млн. грн. таможенных платежей. Это на 9 млрд. 730 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За текущий год, в рамках «таможенного эксперимента», свыше 1 млрд. 600 млн. грн. направлено на строительство и реконструкцию дорог Одесчины.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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