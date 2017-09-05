Плательщики области за 9 месяцев перечислили в бюджет 13 миллиардов гривен налогов

12:48 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-сентябре текущего года налогоплательщики Одесчины направили в бюджеты всех уровней почти 13 млрд. грн. налогов, что на 30% превышает поступления за аналогичный период 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин сообщил, что за 9 месяцев поступления налогов в бюджеты всех уровней в области составили почти 13 млрд. грн., что на 2,9 млрд. грн. или на 30% превышает поступления аналогичного периода прошлого года.

В частности, в общий фонд Государственного бюджета налогоплательщики направили 5,4 млрд. грн., что на 1,2 млрд. грн. или на 30% больше за показателя за 9 месяцев прошлого года.

Половина поступлений в Государственный бюджет обеспечена за счет налога на добавленную стоимость — 2,6 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 643 млн. грн. или на 34%.

Почти на полмиллиарда гривен возросли поступление налога на доходы физических лиц — с начала года работодатели уплатили в Госбюджет почти 1,5 млрд. грн. этого налога, или 30% от общей суммы поступлений.

Налога на прибыль за 9 месяцев уплачено в бюджет 676 млн. грн., что на 76 млн. грн. больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

Руководитель Главного управления ГФС в Одесской области поблагодарил налогоплательщиков региона за добросовестную уплату налоговых обязательств в бюджет, а также отметил, что «своевременное и качественное обслуживание налогоплательщиков, создание комфортных условий для ведения бизнеса и уплаты налогов и в дальнейшем будут оставаться приоритетными направлениями работы фискальной службы региона».