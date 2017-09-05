Следователи облГФС с начала года добились возмещения в бюджет 49 миллионов гривен

11:12 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года следователи фискальной службы Одесской области добились возмещения в бюджет 49 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, на протяжении января-августа 2017 года следственное управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области приняло в производство 126 уголовных производств. Всего же в производстве следственного управления находилось 191 уголовное производство.

80 уголовных производств было завершено, 12 из них направлено в суд с обвинительным актом.

24 производства направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности, из которых 16 — в связи с возмещением причиненных государству убытков на сумму почти 46 млн. грн.

Всего, благодаря работе следователей установлена сумма убытков в размере 58 млн. грн., из которых 49 млн. грн. возмещено в бюджет.

С целью обеспечения возмещения убытков по уголовным производствам наложен арест на имущество на сумму почти 37 млн. грн.