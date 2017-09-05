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«За 8 месяцев текущего года поступления в местные бюджеты возросли на полтора миллиарда гривен», — глава ГУ ГФС
10:19 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин сообщил, что в январе-августе 2017 года в местные бюджеты области поступило 6,6 млрд. грн. налогов — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 1,5 млрд. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По данным руководителя ГУ ГФС, поступления налогов в местные бюджеты области за 8 месяцев составили 6,6 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на треть или на 1,5 млрд. грн.

Из общей суммы поступлений, больше половины поступило в виде налога на доходы физических лиц — почти 3,7 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога возросли на 42% или на 1,1 млрд. грн.

Существенно увеличились и поступления по плате за землю — за 8 месяцев уплачено 1,3 млрд. грн., что на 200 млн. грн. или почти на 20% больше, чем в январе-августе прошлого года.

Упрощенцы Одесчины направили в местные бюджеты 951 млн. грн. единого налога, что на 285 млн. грн. или на 43% больше, чем за январь-август 2016 года.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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