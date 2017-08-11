ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




3,5 миллиона гривен налога уплатили владельцы элитной недвижимости в Одессе
12:46 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега сообщила, что на сегодняшний день в Одессе владельцы 103 объектов элитной недвижимости уплатили 3,5 миллиона гривен налога на такие объекты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По данным департамента, в этом году поступления налога на недвижимое имущество составили 112 млн. грн. (от юридических и физических лиц), что на 40 млн. грн. больше, чем за прошлый год

Что касается уплаты налога на элитную недвижимость (квартиры площадью более 300 кв. м и дома площадью более 500 кв. м) — в городе Одессе таких объектов зарегистрировано 205. Владельцы 103 из них уже уплатили налог на общую сумму 3,5 млн. грн.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
17:57 31.08.2017
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в парикмахерской на Черёмушках
16:09 31.08.2017
Мэр заявил, что не допустит столкновений у дома-стены в Воронцовском переулке
15:27 31.08.2017
Одесский военно-медицинский клинический центр сегодня отмечает 73-летие
15:19 31.08.2017
Движение транспорта на участке Екатерининской ограничат до ноября
14:24 31.08.2017
«В День знаний и День города дождей в Одессе не ожидается», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.918