3,5 миллиона гривен налога уплатили владельцы элитной недвижимости в Одессе

12:46 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега сообщила, что на сегодняшний день в Одессе владельцы 103 объектов элитной недвижимости уплатили 3,5 миллиона гривен налога на такие объекты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По данным департамента, в этом году поступления налога на недвижимое имущество составили 112 млн. грн. (от юридических и физических лиц), что на 40 млн. грн. больше, чем за прошлый год

Что касается уплаты налога на элитную недвижимость (квартиры площадью более 300 кв. м и дома площадью более 500 кв. м) — в городе Одессе таких объектов зарегистрировано 205. Владельцы 103 из них уже уплатили налог на общую сумму 3,5 млн. грн.