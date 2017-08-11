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3,5 миллиона гривен налога уплатили владельцы элитной недвижимости в Одессе
12:46 / 31.08.2017
ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега сообщила, что на сегодняшний день в Одессе владельцы 103 объектов элитной недвижимости уплатили 3,5 миллиона гривен налога на такие объекты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По данным департамента, в этом году поступления налога на недвижимое имущество составили 112 млн. грн. (от юридических и физических лиц), что на 40 млн. грн. больше, чем за прошлый год
Что касается уплаты налога на элитную недвижимость (квартиры площадью более 300 кв. м и дома площадью более 500 кв. м) — в городе Одессе таких объектов зарегистрировано 205. Владельцы 103 из них уже уплатили налог на общую сумму 3,5 млн. грн.
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Сергей Гриневецкий
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