Более 320 миллионов гривен военного сбора уплачено в Одесской области за 7 месяцев

11:08 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Уплата военного сбора в Одесской области за 7 месяцев превысила 320 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, «в течение января-июля 2017 года в помощь украинской армии и на укрепление обороноспособности страны жителями Одесчины перечислено 321 млн. грн. военного сбора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 60 млн. грн.».

По мнению начальника ГУ ГФС в Одесской области Глеба Милютина, такое увеличение поступлений военного сбора — «это подтверждение того, что все больше работодателей региона отказываются от выплаты зарплаты в «конвертах» и официально оформляют работников».