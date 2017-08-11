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Более 320 миллионов гривен военного сбора уплачено в Одесской области за 7 месяцев
11:08 / 31.08.2017
ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Уплата военного сбора в Одесской области за 7 месяцев превысила 320 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, «в течение января-июля 2017 года в помощь украинской армии и на укрепление обороноспособности страны жителями Одесчины перечислено 321 млн. грн. военного сбора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 60 млн. грн.».
По мнению начальника ГУ ГФС в Одесской области Глеба Милютина, такое увеличение поступлений военного сбора — «это подтверждение того, что все больше работодателей региона отказываются от выплаты зарплаты в «конвертах» и официально оформляют работников».
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Сергей Гриневецкий
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