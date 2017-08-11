Поступления единого налога в области с начала года составили 789 миллионов гривен

11:01 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года от плательщиков, которые используют упрощенную систему налогообложения, в местные бюджеты Одесчины поступило 789 млн. грн. единого налога, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, за 7 месяцев поступления единого налога составили 789 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, увеличили уплату этого налога на 244 млн. грн. или на 45%.

В составе доходов общего фонда местных бюджетов по платежам, которые администрирует фискальная служба области, доля единого налога составляет 14%. Наибольший рост поступлений единого налога обеспечили физические лица-предприниматели. За январь-июль текущего года в местные бюджеты ими уплачено 544 млн. грн. единого налога, что на 211 млн. грн. или на 63% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на 1 августа на упрощенной системе налогообложения деятельность осуществляют 81 тыс. 396 физических лиц-предпринимателей. По сравнению с началом года их количество выросло на 12 тыс. 258 лиц.

«Средства, уплаченные предпринимателями в виде единого налога, направляются на финансирование нужд территориальных общин, обеспечение социального развития, ремонта и строительства учебных заведений, здравоохранения», — напомнил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.