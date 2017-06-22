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Землевладельцы уплатили более миллиарда гривен в местные бюджеты области
12:27 / 08.08.2017

ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Более 1 млрд грн перечислили в местные бюджеты Одесской области собственники и арендаторы земель за 7 месяцев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в январе-июле 2017 года собственники и арендаторы земель перечислили в местные бюджеты Одесской области 1 млрд 68 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дополнительно мобилизовано 170 млн грн платы за землю.

«Таких результатов удалось достичь за счет повышения нормативно-денежной оценки земель, привлечения к налогообложению новых собственников земли и землепользователей, заключения дополнительных соглашений к действующим договорам аренды», — отметил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Преобладающая часть поступлений получена от юридических лиц, которые уплатили 939,7 млн грн земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности. Это на 20% превышает фактические поступления за 7 месяцев прошлого года.

Наибольшие суммы уплачены в местные бюджеты г. Одессы — 329,7 млн грн, или 35 % от общей суммы поступлений, г. Черноморска — 68,0 млн грн, Овидиопольского района — 66,3 млн грн, г. Южного — 54,1 млн грн, Измаильского района — 38,6 млн грн, Лиманского района — 37,2 млн грн.

Физические лица перечислили в местные бюджеты 129,2 млн грн платы за землю, или на 14% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Г. Милютин также подчеркнул, что увеличение поступлений достигнуто благодаря тесному взаимодействию райгосадминистраций и органов местного самоуправления Одесской области с территориальными подразделениями фискальной службы по вопросам наполнения местных бюджетов.

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