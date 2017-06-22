Поступления налогов в сводный бюджет области достигли более 9,6 миллиардов

11:07 / 03.08.2017

ОДЕССА, 3 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За семь месяцев в сводный бюджет Одесской области поступило более 9,6 млрд. грн. налогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, с начала года в государственный бюджет обеспечено сбор в сумме 4 млрд. грн., местные бюджеты области получили свыше 5,6 млрд. гривен.

Это на 2,1 млрд. грн. или на 29 % превышает показатели января-июля прошлого года.

В частности, в общий фонд государственного бюджета поступило 1,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (поступление увеличились на 473 млн. грн. или на 35 %).

Свыше полмиллиарда гривен (503,1 млн. грн.) составили поступления по налогу на прибыль, что на 21,2 млн. грн. больше фактических поступлений января-июля 2016 года.

В структуре сводного бюджета наивысший рост (+40 % к фактическим прошлогодним показателям) демонстрируют поступления по налогу на доходы физических лиц.

В целом поступления этого налога в сводный бюджет увеличились на 1,4 млрд. грн. и превысили четырехмиллиардный рубеж (4,2 млрд. грн.).

«Такой прогресс состоялся благодаря эффективной работе фискальной службы по детенизации рынка труда, противодействию нарушениям и усилению контроля по соблюдению трудового законодательства со стороны работодателей. Эти мероприятия проводились системно, при поддержке главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, совместно с другими органами власти», — отметил начальник ГУ ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Местные бюджеты Одесчины получили 3,2 млрд. грн. налога на доходы физических лиц, что на 916 млн. грн. больше января-июля прошлого года.

«Дополнительные поступления в бюджеты местных громад в сумме почти миллиард гривен дают возможность органам местного самоуправления направлять дополнительные средства на развитие административно-территориальных единиц», — подчеркнул Г. Милютин.