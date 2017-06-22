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Налогоплательщики области перечислили почти 270 миллионов на нужды армии
13:24 / 25.07.2017
ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первое полугодие налогоплательщики Одесской области перечислили почти 270 млн. гривен военного сбора, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По сообщению пресс-службы. за первое полугодие 2017 налогоплательщики Одесской области перечислили на нужды армии почти 270 миллионов гривен военного сбора.
Это на 50 млн. грн. или на 23 % превышает поступление за аналогичный период 2016 года.
В Главном управлении ГФС в Одесской области фиксируют стабильную динамику увеличения поступлений военного сбора, который свидетельствует об эффективности мероприятий фискальной службы с детинизации доходов, легализации наемного труда, а также осознание работодателями необходимости официального трудоустройства рабочих.
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