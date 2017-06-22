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Более 4.5 миллиардов гривен поступило в местные бюджеты области за первое полугодие
10:47 / 17.07.2017
ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первое полугодие местные бюджеты Одесской области пополнились на 4,7 млрд.грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, за период с января по июнь текущего года местные бюджеты Одесской области пополнились на 4,7 млрд.грн.
«Это существенно, почти на треть, превышает показатели поступления в местные бюджеты аналогичного периода в прошлом году», — отметил начальник ГУ ГФС в Одесской области Глеб Милютин.
Как и раньше, большую долю поступлений в местные бюджеты составляет налог на доходы физических лиц. За январь-июнь 2017 года его уплачено почти 2,7 млрд.грн., что на 786 млн.грн., или на 42 % больше, чем за январь-июнь прошлого года.
За 6 месяцев текущего года индивидуальные предприниматели области направили в местные бюджеты 645 млн.грн. единого налога, что на 203 млн.грн, или 46 % больше, чем за 1 полугодие 2016 года.
Поступление платы за землю составили 878 млн.грн., акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров 220 млн.грн, а налога на недвижимое имущество поступило 107 млн.грн.
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