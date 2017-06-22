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Более 3.5 миллиардов поступило в бюджет от налогоплательщиков
11:17 / 12.07.2017
ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первые 6 месяцев этого года налогоплательщиками в бюджеты всех уровней уплачено почти 3,6 млрд.грн. налога на доходы физических лиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, всего, за январь-июнь 2017 года налогоплательщиками в бюджеты всех уровней уплачено почти 3,6 млрд.грн. налога на доходы физических лиц. Это на 1 млрд.грн., или на 40 % превышает поступление аналогичного периода прошлого года.
Комментируя положительную динамику поступлений, начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин отметил, что такие результаты достигнуты как за счет увеличения минимальной заработной платы, так и благодаря изменению отношения работодателей к вопросам официального трудоустройства и выплаты заработной платы на уровне не ниже минимальной.
Наряду с этим, фискальной службой области в мае-июне текущего года проводились контрольные мероприятия по выявлению неоформленных работников и фактов выплаты заработной платы в «конвертах».
Так, Главным управлением ГФС в Одесской области проверено 90 субъектов хозяйствования, а это 186 объектов, среди которых торговые площадки, объекты строительства и отдыха.
По результатам проверки установлен 781 работник без официального трудоустройства, труд 624 из них легализован во время проведения проверок. Наибольшее количество неоформленных работников (72), выявлено на строительстве жилых домов в г.Одесса.
В пресс-службе напомнили, что при поддержке Главного управления ГФС в Одесской области внедрено мобильное приложение Legal Work, которое помогает разоблачать факты выплаты заработной платы “в конвертах” и неофициального трудоустройства.
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