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Первый в Украине мобильный центр предоставления админуслуг налогоплательщикам презентовали в ОГА
10:47 / 07.07.2017
ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый в Украине передвижной центр предоставления административных услуг налогоплательщикам презентовали в ОГА вчера, 6 июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, первый в Украине передвижной центр предоставления административных услуг фискальной службы Одесской области жителям отдаленных населенных пунктов Одесской области презентовали в ОГА 6 июля. В мобильном пункте обслуживания каждый желающий будет иметь возможность зарегистрироваться как плательщик единого налога, получить учетную карточку, консультации по налоговому законодательству, справку о доходах и отсутствии задолженности, подать декларацию о доходах, а специалисты помогут всем желающим познакомиться с электронными сервисами ГФС.
По словам начальника Главного управления ГФС Украины в Одесской области Глеба Милютина, мобильный центр — это еще один шаг фискальной службы в направлении совершенствования и упрощения процесса предоставления налогоплательщикам административных услуг.
«Мобильный центр поможет стационарным 22 центрам обслуживания плательщиков, которые уже существуют в Одесской области. Для своевременного и качественного обслуживания он оснащен компьютерной техникой и интернетом. Спецмашина будет работать по графику, с которым можно ознакомиться на сайте ГФС в Одесской области», — отметил Г. Милютин.
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