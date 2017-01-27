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Следователи ГФС области за 5 месяцев добились возврата в бюджет 47 миллионов гривен
10:53 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года следователи фискальной службы в Одесской области добились возврата в бюджет свыше 47 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в отделе коммуникаций Управления организации работы Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации отдела, на протяжении января-мая текущего года следователи Главного управления ГФС в Одесской области приняли в производство 81 уголовное производство. Из них непосредственно следователями фискальной службы Одесчины зарегистрировано 63 уголовных производств.

За этот период следователи окончили досудебные расследования по 53 уголовным производствам, из которых 7 направлены в суд с обвинительным актом.

Также в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности направлено 18 уголовных производств, в том числе 12 — в связи с возмещением причиненных государству убытков.

Сумма установленных убытков по всем уголовным производствам составила более 52 млн. грн. В бюджет возмещено почти 47 млн. грн.

С целью обеспечения возмещения убытков по уголовным производствам в целом наложен арест на имущество на сумму почти 23 млн. грн.

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Артём Филипенко
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