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57 миллионов гривен акцизного налога уплачено в области за 4 месяца
10:23 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение января-апреля 2017 года от налогоплательщиков Одесчины в бюджет поступило почти 57 миллионов гривен акцизного налога, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, поступления акцизного налога в области за 4 месяца составили почти 57 млн. грн. Из общей суммы почти 21 млн. грн. составили поступления акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров и почти 36 млн. грн. — акциз с ввезенных на территорию Украины товаров.

Поступления от производителей пива составили 0,6 млн. грн., что на 0,3 млн. грн. превышает поступления за период январь-апрель 2016 года.

Кроме того, субъекты хозяйствования, которые получили лицензии на право розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, уплатили в бюджет почти 21 млн. грн.

За этот период приостановлено 120 и аннулировано 486 лицензий на основании заявлений субъектов хозяйствования, 4 лицензии аннулировано за незаконную продажу табачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним.

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Артём Филипенко
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