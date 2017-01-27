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Следователи ГФС области за 4 месяца обеспечили возмещение 46 миллионов гривен убытков государству
10:31 / 22.05.2017
ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи фискальной службы Одесской области на протяжении января-апреля текущего года обеспечили возмещение почти 46 млн. грн. убытков, причиненных государству, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации отдела, в течение 4 месяцев следователи ГУ ГФС в Одесской области приняли в производство 72 уголовных производства. Из них непосредственно следователями фискальной службы Одесчины зарегистрировано 56 уголовных производств.
За этот период следователями закончены досудебные расследования по 45 уголовным производствам. В суд направлено 6 производств — с обвинительным актом, 16 — с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности, в том числе 11 — в связи с возмещением причиненных государству убытков.
Сумма установленных убытков по всем уголовным производствам составила почти 51 млн. грн. В бюджет возмещено почти 46 млн. грн.
С целью обеспечения возмещения убытков наложен арест на имущество по все уголовным производствам на сумму свыше 20 млн. грн.
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