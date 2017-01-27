Оперативники ГФС области за 4 месяца изъяли из незаконного оборота сигарет и спиртного на сумму более 6 миллионов гривен

10:20 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Оперативники фискальной службы Одесской области в течение января-апреля 2017 года изъяли из незаконного обращения товарно-материальных ценностей подакцизной группы на сумму почти 7 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в рамках противодействия незаконному обращению подакцизной группы товаров из незаконного обращения изъято 240 тыс. пачек табачных изделий стоимостью 4,6 млн. грн.

Кроме того, изъято почти 5,4 тыс. декалитров ликёроводочных напитков стоимостью 1 млн. грн., 344 декалитра спирта на 511 тыс. грн. и 15 тонн горюче-смазочных материалов стоимостью 388 тыс. грн.

В целом, с начала года фискальной службой изъяты товарно-материальные ценности на сумму почти 203 миллиона гривен.

За данный период по материалам оперативных подразделений фискальной службы Одесской области в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по 31 уголовному правонарушению. В суд по материалам оперативных подразделений направлено 11 уголовных производств.