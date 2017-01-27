Одесская таможня в апреле обеспечила перечисление почти трети миллиарда гривен на строительство дорог

11:43 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская таможня ГФС в апреле обеспечила перечисление свыше 300 млн. грн. на строительство дорог области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, и. о. начальника Одесской таможни ГФС Евгений Сафонов, отчитываясь по результатам работы, отметил, что ежемесячный плановый показатель за апрель перевыполнен на 600 млн. грн.

50% от этой суммы будет направлено на строительство и реконструкции дорог в Одесской области, в частности дороги «Одесса — Рени».

В целом, на протяжении 4 месяцев 2017 года в рамках реализации постановления КМУ Одесская таможня ГФС направила почти 900 млн. грн. на мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Одесской области.