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Более 1,6 миллиарда гривен ЕСВ уплатили с начала года налогоплательщики области
10:28 / 19.04.2017
ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала 2017 года налогоплательщики Одесской области уплатили более 1,6 млрд. грн. единого социального взноса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, в течение января-марта текущего года Главным управлением ГФС в Одесской области обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме свыше 1,6 млрд. грн. Выполнение индикативного показателя составило 129%. Дополнительно поступило 361 млн. грн.
В частности, в марте текущего года поступило почти 604 млн. грн. единого взноса. Выполнение индикативного показателя составило 126%. Дополнительно поступило почти 123 млн. грн.
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