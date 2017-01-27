Более 1,6 миллиарда гривен ЕСВ уплатили с начала года налогоплательщики области

10:28 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала 2017 года налогоплательщики Одесской области уплатили более 1,6 млрд. грн. единого социального взноса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в течение января-марта текущего года Главным управлением ГФС в Одесской области обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме свыше 1,6 млрд. грн. Выполнение индикативного показателя составило 129%. Дополнительно поступило 361 млн. грн.

В частности, в марте текущего года поступило почти 604 млн. грн. единого взноса. Выполнение индикативного показателя составило 126%. Дополнительно поступило почти 123 млн. грн.