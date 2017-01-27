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Работники ГФС выявили одесское предприятие, недоплатившее 4,7 миллиона гривен налогов
09:58 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ —В Одессе работники фискальной службой разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты налогов на сумму почти 4,7 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования уголовного производства установлена вероятность безосновательного формирования налогового кредита по НДС путем проведения бестоварных операций. Это позволило должностным лицам предприятия уклониться от уплаты налогов на сумму почти 4,7 млн. грн.

Сведения о совершении уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Во время 4 санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме почти 815 тыс. грн., печати, регистрационные документы предприятий, чековые книжки, черновые записи, первичная бухгалтерская документация по взаимоотношениям с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности, компьютерная техника.

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