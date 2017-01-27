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Поступления налогов в Одесской области за 2016 год составили 3 миллиарда 290 миллионов гривен
14:21 / 30.01.2017
ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступления от налогов в Одесской области за 2016 год составили 3 миллиарда 290 миллионов гривен, причём на 100% выполнены планы поступлений платы за землю и налога на доходы физических лиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщила сегодня, 30 января, в ходе расширенного аппаратного совещания Одесской облгосадминистрации вр. и. о. первого заместителя губернатора Марина Зинченко.
И. о. первого вице-губернатора отметила, что процесс децентрализации благотворно сказался на поступлениях в бюджет. Так, в 2016 году общая сумма налоговых сборов в области составила 3 млрд. 290 млн. грн. Из них 1 млрд. 732 млн. — плата за землю и поступления от аренды земельных участков.
«Это в два раза больше, чем в прошлом году», — подчеркнула чиновник.
По словам М. Зинченко, в регионе на сегодняшний день зарегистрирован 80 тыс. 381 предприниматель, из них 74 тыс. 872 плательщика единого налога.
Замгубернатора также отметила, что в помощь предпринимателям должна быть и принятая программа для малого и среднего бизнеса.
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