Последний срок подачи деклараций о доходах для физлиц — до 3 мая

15:11 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Декларации о доходах за 2016 год от физлиц будут приниматься до 3 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сегодня, 20 января, на пресс-конференции сообщил начальник Управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Одесской области Юрий Мамай.

По его словам, в 2017 году последний срок подачи деклараций о доходах за прошлый год для физических лиц, с учётом праздничных дней, установлен до 3 мая.

Последним днём уплаты налогов будет считаться 31 июля текущего года.

«Это касается, в том числе, граждан занимающихся независимой профессиональной деятельностью — таких как частные нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие», — подчеркнул Ю. Мамай.

Он также добавил, что налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, смогут подать соответствующие декларации до 31 декабря.