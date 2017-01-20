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4 тысячи жителей Одесского региона воспользовались налоговой скидкой в 2016 году
14:28 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В прошлом году 4 тысячи жителей Одесского региона воспользовались правом на налоговую скидку, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 20 января, на пресс-конференции сообщил и. о. замначальника ГУ ГФС в Одесской области Владимир Попов.

По его данным, в 2016 году 4 тысячи жителей Одесского региона воспользовались налоговой скидкой — общая сумма положенной им компенсации из Госбюджета составляет 5 млн. 600 тыс. грн.

В. Попов отметил, что в области продолжает расти также и количество «миллионеров» — граждан с годовым доходом более миллиона гривен.

«Если в 2015 году более 1 млн. грн. в виде доходов задекларировали 275 граждан, то в 2016 году — уже 308 налогоплательщиков. Общая сумма доходов, задекларированная плательщиками-«миллионерами», составила 1 млрд. 300 тыс. грн.», — сообщил он.

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