«Стартовала кампания по декларированию доходов граждан за прошлый год», — замначальника ГУ ГФС

13:44 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Кампания по декларированию доходов граждан за 2016 год стартовала 1 января и продлится до апреля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил сегодня, 20 января, на пресс-конференции и. о. замначальника Главного управления ГФС в Одесской области Владимир Попов.

Он отметил, что определённая законом категория граждан (в основном это касается граждан, получавших дополнительный доход не по основному месту работы) обязана задекларировать свои доходы за 2016 год.

В. Попов также заявил, что «налоговая культура в нашем государстве повышается» — по его словам, это подтверждается тем, что в 2016 году в Одесском регионе декларации о доходах подали 49 тыс. граждан, что на 4 тыс. больше, чем годом ранее.

Сумма задекларированных доходов выросла на 200 млн. грн. и составила 2 млрд. 800 млн. грн.

Декларационная кампания в прошлом году отличалась ещё и тем, что жители Одесского региона декларировали уплаченные суммы военного сбора. Его показатель составил 13 млн. грн.

Начальник Управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС области Юрий Мамай, в свою очередь, добавил, что кампания по декларированию продлится до конца апреля, а с учётом праздничных дней последний срок подачи деклараций — 3 мая.