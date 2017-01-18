Крупные налогоплательщики в 2016 году уплатили в бюджет Одессы 721 миллион гривен

11:02 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюджет Одессы в 2016 году получил от крупного бизнеса 721 млн. грн. налогов и сборов — на 42% больше, чем в прошлом году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в Одесском управлении Офиса крупных налогоплательщиков (КПН) ГФС.

«По итогам 2016 года в бюджет города Одессы от крупных налогоплательщиков, состоящих на учете в Одесском управлении Офиса КПН ГФС, поступило 721 млн. грн. налогов и сборов, что превысило прошлогодний показатель на 213 млн. грн. или на 42%», — сообщила руководитель одесской структуры Виктория Талпа.

По её информации, только в декабре в местный бюджет Одессы перечислено 87 млн. грн., что на 40 млн. грн. больше, чем в декабре прошлого года, и на 27 млн. грн. больше среднемесячного показателя.

Основную долю в поступлениях местного бюджета традиционно занимает налог на доходы физических лиц, уплата которого в 2016 году составила 513 млн. грн. или 71% общей суммы. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло значительное увеличение его поступлений — на 192 млн. грн. или на 60%.

Кроме этого, крупные предприятия Одессы уплатили 119 млн. грн. налога на прибыль предприятий; 77 млн. грн. платы за землю (на 75% больше, чем в прошлом году), 5 млн. грн. платы за лицензии (на 35% больше, чем в прошлом году), 4,4 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (в 3 раза больше, чем в прошлом году) и др.