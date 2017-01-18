ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Крупные налогоплательщики в 2016 году уплатили в бюджет Одессы 721 миллион гривен
11:02 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюджет Одессы в 2016 году получил от крупного бизнеса 721 млн. грн. налогов и сборов — на 42% больше, чем в прошлом году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в Одесском управлении Офиса крупных налогоплательщиков (КПН) ГФС.

«По итогам 2016 года в бюджет города Одессы от крупных налогоплательщиков, состоящих на учете в Одесском управлении Офиса КПН ГФС, поступило 721 млн. грн. налогов и сборов, что превысило прошлогодний показатель на 213 млн. грн. или на 42%», — сообщила руководитель одесской структуры Виктория Талпа.

По её информации, только в декабре в местный бюджет Одессы перечислено 87 млн. грн., что на 40 млн. грн. больше, чем в декабре прошлого года, и на 27 млн. грн. больше среднемесячного показателя.

Основную долю в поступлениях местного бюджета традиционно занимает налог на доходы физических лиц, уплата которого в 2016 году составила 513 млн. грн. или 71% общей суммы. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло значительное увеличение его поступлений — на 192 млн. грн. или на 60%.

Кроме этого, крупные предприятия Одессы уплатили 119 млн. грн. налога на прибыль предприятий; 77 млн. грн. платы за землю (на 75% больше, чем в прошлом году), 5 млн. грн. платы за лицензии (на 35% больше, чем в прошлом году), 4,4 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (в 3 раза больше, чем в прошлом году) и др.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:58 18.01.2017
Правоохранители установили личность «телефонного хулигана», сообщившего о минировании жилого дома
17:42 18.01.2017
В четверг, 19 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:38 18.01.2017
Женщина и малолетний мальчик, пострадавшие на пожаре в Федосеевке, отправлены на лечение в Киев
16:56 18.01.2017
Ремонт с использованием энергосберегающих технологий ведётся в Одесском педучилище
16:24 18.01.2017
«Записаться на прием в центр занятости теперь можно через интернет», — ОГЦЗ


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009